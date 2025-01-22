Австралийский поединок

﻿﻿Капитан фрегата Теодор Детмерс опустил бинокль и глубоко задумался. Их враг – мощный, быстрый, смертоносный – медленно прорывался сквозь волны Тихого океана своим острым как бритва луком примерно в полутора километрах от своего корабля.