Австралийский поединок

Капитан фрегата Теодор Детмерс опустил бинокль и глубоко задумался. Их враг – мощный, быстрый, смертоносный – медленно прорывался сквозь волны Тихого океана своим острым как бритва луком примерно в полутора километрах от своего корабля.
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