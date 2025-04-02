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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Тюменские депутаты «отправили» кататься на лыжах лидера КПРФ Казанцеву

В Тюмени на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в областной думе при обсуждении вопросов повестки лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева все дискуссии сводила к проблемам отдаленного района Заболотья, где из-за аномально-теплой зимы не промерзли болота, на которых обустраиваются дороги.

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