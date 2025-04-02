Тюменские депутаты «отправили» кататься на лыжах лидера КПРФ Казанцеву

В Тюмени на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в областной думе при обсуждении вопросов повестки лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева все дискуссии сводила к проблемам отдаленного района Заболотья, где из-за аномально-теплой зимы не промерзли болота, на которых обустраиваются дороги.