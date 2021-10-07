Мировое обозрение

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В ОДК модернизировали производство двигателей НК-32 для самолета Ту-160

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Предприятие "ОДК-Кузнецов" расширило пропускную способность испытательных стендов для модернизированных двигателей НК-32, что позволит нарастить объемы производства и ремоторизировать весь действующий парк стратегических ракетоносцев Ту-160.

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