Российские звёзды поздравят детей с Днем знаний

Российские звёзды выйдут на сцену Государственного Кремлёвского дворца, чтобы поздравить школьников, учителей, а также родителей с началом учебного года на праздничном концерте «День знаний в кругу семьи», которыйсостоится 30 августа 2024 года.
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