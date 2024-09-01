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Российские звёзды поздравят детей с Днем знаний

Российские звёзды поздравят детей с Днем знаний

Российские звёзды выйдут на сцену Государственного Кремлёвского дворца, чтобы поздравить школьников, учителей, а также родителей с началом учебного года на праздничном концерте «День знаний в кругу семьи», которыйсостоится 30 августа 2024 года.

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