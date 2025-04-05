Суд в Москве арестовал топ-чиновника Минобороны РФ

Савеловский суд Москвы отправил под арест на 1 месяц и 22 суток начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии