HOW-TO: Compare opening ranges with ORC E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! AuctionFoundry Opening Range Comparison places the latest opening range beside the previous recorded session's range.
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