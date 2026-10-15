Пожар в трехэтажном доме в поселке Рассвет Ставропольского района начался утром 15 октября с гаража и уничтожил 100 квадратных метров кровли, а первой запах гари почувствовала 89-летняя хозяйка, которая разбудила родственников и вызвала пожарных.
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