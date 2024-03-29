Родительская суббота 30 марта 2024 года: молитвы, что ставить на поминальный стол Анастасия Виноградова Согласно древним обычаям православия, поминание усопших родственников проводится в течение третьего, девятого и сорокового дня после их ухода из этого мира.
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