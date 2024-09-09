Сергей Пиняев: «Верю и уверен, что окажусь в Европе – зачем мы смотрим ЛЧ? Это страсть. Не хочу сидеть в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что не попробовал»

– Ты много раз говорил и сейчас подтвердил, что хотел бы поиграть в Европе. Можешь подробно рассказать, почему ты это хочешь сделать? Есть популярное мнение: какая Европа, есть наш чемпионат, надо играть здесь, радовать местных болельщиков и делать наш чемпионат сильнее.