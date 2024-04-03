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Директора МУП «САХ» Зыкова отправили в СИЗО

Директора МУП «САХ» Зыкова отправили в СИЗО

Руководителя МУП «Спецавохозяйство» подозревают в растрате. Сегодня, 3 апреля 2024 года, Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года в отношении Андрея Зыкова.

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