Директора МУП «САХ» Зыкова отправили в СИЗО

Руководителя МУП «Спецавохозяйство» подозревают в растрате. Сегодня, 3 апреля 2024 года, Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года в отношении Андрея Зыкова.
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