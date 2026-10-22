Компания «РТ-Капитал», которая входит в ГК Ростех и занимается продажей непрофильных активов предприятий госкорпорации, выставила на повторные торги земельный участок в Инжавинском муниципальном округе, недалеко от посёлка Инжавино и деревни Коноплянка.