А доказательства бегства из России Татьяны Шевцовой у вас есть?

Евгений

Автор, какую-то ахинею пронес, не очень понятно для кого. А вот зачем сразу стало понятно после того, как с придыханием и подобострастием запел про Алексея))) Борца, стало быть, с коррупцией)) А-то пиджак Белоусов в органах не служил и откуда ему знать, как с ней проклятой бороться. В отличие от Алёшеньки... тот-то в органах всю сознательную (ну и что, что фигурантом) жизнь, от корки до корки все законы, ну и сам чист, аки альпийский снег. Автор - потеряйся со своими помойными нарративами, ЦИПСОта вонючая...