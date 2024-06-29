Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Беседин
    Ну вот.. Вы не знаете, а говорите. 🤣Надавить, как на ...
  • Александр
    Брехня чистейшей воды.«В 2023 году в РФ...
  • Malina
    Ой-ёй-ёй!!! Пусть бьют по Темрюку, Новороссийску, Белгороду, Краснодару, Ростову.... а мы будем сопли жевать...Оказыв...Приказ Белоусова ...

А доказательства бегства из России Татьяны Шевцовой у вас есть?

А доказательства бегства из России Татьяны Шевцовой у вас есть?

Который день  изо всех сил перемывают косточки бывшей зам.министра обороны Татьяны Шевцовой и других якобы "генеральш".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений
Автор, какую-то ахинею пронес, не очень понятно для кого. А вот зачем сразу стало понятно после того, как с придыханием и подобострастием запел про Алексея))) Борца, стало быть, с коррупцией)) А-то пиджак Белоусов в органах не служил и откуда ему знать, как с ней проклятой бороться. В отличие от Алёшеньки... тот-то в органах всю сознательную (ну и что, что фигурантом) жизнь, от корки до корки все законы, ну и сам чист, аки альпийский снег. Автор - потеряйся со своими помойными нарративами, ЦИПСОта вонючая...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх