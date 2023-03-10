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10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»

10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»

Книга создавалась в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники.

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