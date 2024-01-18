Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Целью атак власти назвали позиции «террористов пакистанского происхождения», которые укрываются в ИранеМИД Пакистана сообщил о серии ударов «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
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