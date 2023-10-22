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Самый дешевый отечественный автомобиль для российского чиновника стоит всего 700 тыс. рублей

Самый дешевый отечественный автомобиль для российского чиновника стоит всего 700 тыс. рублей

После того, как Минпромторг опубликовал рекомендованный перечень отечественных автомобилей для российских чиновников, агентство РИА «Новости» ознакомилось с прайс-листами и сообщило, что самый доступный авто из утвержденного списка стоит всего 700 тыс.

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