Самый дешевый отечественный автомобиль для российского чиновника стоит всего 700 тыс. рублей

После того, как Минпромторг опубликовал рекомендованный перечень отечественных автомобилей для российских чиновников, агентство РИА «Новости» ознакомилось с прайс-листами и сообщило, что самый доступный авто из утвержденного списка стоит всего 700 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии