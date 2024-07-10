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Англия дошла до финала Евро-2024, выиграв в основное время 2 из 6 матчей

Англия дошла до финала Евро-2024, выиграв в основное время 2 из 6 матчей

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы (2:1).  Англичане смогли добиться победы в основное время лишь в двух из шести матчей – ранее они так одолели Сербию на групповом этапе (1:0).

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