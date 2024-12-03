Сирия — надеюсь время «перегруппировок» кончилось. Как и время неэффективных командиров, которых из уже непонятно каких соображений, вместо того, чтобы выгнать хотя бы в отставку, пытаются пристроить то на одно, то на другое «тепленькое место», где они своей некомпетентностью неизменно наносят вред российской государственности.
Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Бездарность проявляется во всём и везде. Правильно сказал Черчилль: "русские долго запрягаются..." . Поэтому ОСВ началась с расчистки авгиевых конюшен генштаба и МО России, Сирии, новейших беспилотников, Курска и ... . Поэтому над Россией и хихикают всякие англосаксы прочие враги типа Германии, Франции ... .
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8 час.
ЕБ
Елена Бондырева
Как генерал Кисель, допустивший разгром единственной в России 1 гвардейской танковой армии ВСУ, вместо тюрьмы оказался командующим в Сирии??? С кого спрашивать: с Шойгу или с Герасимова ? С чьей подачи Верховный его туда отправил Теперь из за этого" кумовства" или разгильдяйства будут новые жертвы среди наших россиян. ТАИР ЕСЕНЕЕВ .
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5 час.
Стефания Новак
Согласно с вами. Нельзя останавливаться - идти до конца иначе нам перестанут верить,так как случилось 2022 году в Буче , уже были под Киевом и опять отошли , как и в 2008 году с Грузией - нельзя отступать - это у врагов наших воспринимается слабостью России!!!
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1 час.
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