Как только немногочисленные передовые отряды бандитов встретили серьезное сопротивление, и они увидели, что при их появлении никто не бежит, они сами быстро дали деру

Анатолий Рябенко Бездарность проявляется во всём и везде. Правильно сказал Черчилль: "русские долго запрягаются..." . Поэтому ОСВ началась с расчистки авгиевых конюшен генштаба и МО России, Сирии, новейших беспилотников, Курска и ... . Поэтому над Россией и хихикают всякие англосаксы прочие враги типа Германии, Франции ... .

ЕБ Елена Бондырева Как генерал Кисель, допустивший разгром единственной в России 1 гвардейской танковой армии ВСУ, вместо тюрьмы оказался командующим в Сирии??? С кого спрашивать: с Шойгу или с Герасимова ? С чьей подачи Верховный его туда отправил Теперь из за этого" кумовства" или разгильдяйства будут новые жертвы среди наших россиян. ТАИР ЕСЕНЕЕВ .