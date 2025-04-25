Теперь и внутри Европы стали мечтать о перекройке границ

@ Vincent Kalut/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Валерия Вербинина «Шокирующими» называют французские СМИ утечки о том, что между официальными лицами Франции и Нидерландов обсуждался вопрос раздела одной из соседних стран.
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