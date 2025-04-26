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НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи

«Майами» примет «Кливленд», «Мемфис» постарается спастись от вылета в матче с «Оклахомой», «Хьюстон» приедет в «Чейз Центр» к «Голден Стэйт», «Денвер» попытается сравнять счет в серии с «Клипперс».

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