Деньги на продолжении войны на Украине:

Иван Леонтьев

Все технику которая будет поставляться по Ж.Д и морем необходимо уничтожать при пересечении границ укропов для этого должны сработать наши агенты в Украине а не ждать поступления на передовой. Ж.Д станции и дороги надо бомбить уже сейчас и не ждать поступления техники в укропию.Удачи нашим разведчикам и ВКС арт. и танкистам!