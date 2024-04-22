Конгресс вполне ожидаемо утвердил все 4 отдельных билля о выделении траншей - 61 миллиард долларов Украине, 17 миллиардов Израилю, 8 миллиардов Тайваню.
Деньги на продолжении войны на Украине:
Комментарии
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М
Мария
Мы воюем с НАТО на их территории.
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8 час.
Иван Леонтьев
Все технику которая будет поставляться по Ж.Д и морем необходимо уничтожать при пересечении границ укропов для этого должны сработать наши агенты в Украине а не ждать поступления на передовой. Ж.Д станции и дороги надо бомбить уже сейчас и не ждать поступления техники в укропию.Удачи нашим разведчикам и ВКС арт. и танкистам!
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7 час.
Nikolay Zakharov
Я, не военный стратег,но если наши правители все знают,что будет дальше,то уже сейчас надо быть готовыми к отражению.
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4 час.
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