Деньги на продолжении войны на Украине:

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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М
Мария
Мы воюем с НАТО на их территории.
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8 час.
Иван Леонтьев
Все технику   которая будет поставляться по Ж.Д и морем необходимо уничтожать при пересечении границ укропов для этого должны сработать наши агенты в Украине а не ждать поступления на передовой. Ж.Д  станции и дороги надо бомбить уже сейчас и не ждать поступления техники в укропию.Удачи нашим разведчикам и ВКС арт. и танкистам!
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7 час.
Nikolay Zakharov
Я, не военный стратег,но если наши правители все знают,что будет дальше,то уже сейчас надо быть готовыми к отражению.
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4 час.

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