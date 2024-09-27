Уголовные дела возбудили на незаконно проникших в Курскую область журналистов

В отношении корреспондентов австралийского канала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста Мирчу Парбу, которые проникли в Курскую область для съемок репортажей, возбудили уголовные дела о незакнном пересечении госграницы РФ, сообщили 27 сентября в ФСБ России.
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