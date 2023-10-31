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В правительстве Германии подняли вопрос об атаке Крыма надводными дронами

В правительстве Германии подняли вопрос об атаке Крыма надводными дронами

Правительству Германии пришлось объясняться с депутатами по поводу атак на Крым морскими дронами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос поднял депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ой и  ДОПРЫГАЮТСА  же Бюргеры ....!!!!
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2 д.

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