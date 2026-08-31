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Царьград

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Сальмонелла и листерия в продукции "Ермолино": Опасные бактерии нашли в голубцах и котлетах

Сальмонелла и листерия в продукции "Ермолино": Опасные бактерии нашли в голубцах и котлетах

В продукции петербургских магазинов "Ермолино" специалисты обнаружили сальмонеллу и листерию. Опасные бактерии нашли сразу в двух популярных мясных блюдах - голубцах и домашних котлетах.

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