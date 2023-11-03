Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: ВС США несут потери на Ближнем Востоке

Войска Соединённых Штатов Америки несут потери на Ближнем Востоке из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэйем, запись которой опубликована на его YouTube-канале.
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