Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: ВС США несут потери на Ближнем Востоке

Войска Соединённых Штатов Америки несут потери на Ближнем Востоке из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэйем, запись которой опубликована на его YouTube-канале.