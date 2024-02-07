"Еврейского счастья" Улицкой не будет! Похоже, Такер Карлсон всё-таки взял интервью у Путина. Власти РФ нужен кандидат Борис Надеждин

Вчера 70K прочитали Машков про давление на страну Артист Владимир Машков сейчас говорит пропагандистскими штампами, не особо задумываясь: "Мы, действительно, находимся под беспрецедентным давлением десятков стран, которые, говоря классическим языком, не ведают, что они творят.
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