"Еврейского счастья" Улицкой не будет! Похоже, Такер Карлсон всё-таки взял интервью у Путина. Власти РФ нужен кандидат Борис Надеждин

Вчера 70K прочитали Машков про давление на страну Артист Владимир Машков сейчас говорит пропагандистскими штампами, не особо задумываясь: "Мы, действительно, находимся под беспрецедентным давлением десятков стран, которые, говоря классическим языком, не ведают, что они творят.