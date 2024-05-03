«Чертова дюжина» - стало известно о командировках Инны Щегловой

13 рабочих поездок за время прибывания на посту сити-менеджера совершила Инна Щеглова в другие регионы России и за рубеж, это следует из официального ответа главы города Чита Евгения Ярилова на запрос редакции ZAB.
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