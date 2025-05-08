Страна и люди
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Страна и люди

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"Проявите мужество!": пять причин, по которым Мерц должен поехать к Путину 9 мая

"Проявите мужество!": пять причин, по которым Мерц должен поехать к Путину 9 мая

  Новому канцлеру Германии Мерцу следует 9 Мая посетить Москву, пишет Berliner Zeitung. В нынешней ситуации ему для этого потребуется немалая смелость, но именно так он покажет себя зрелым политиком, а не робким учеником Брюсселя и Вашингтона.

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Комментарии
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Евгений
Какая смелость, какой ум... вы того Мерца видели??? Чмошник, который десять раз на дню обгадится по любому поводу. Он и начал-то так, обделавшись и не став канцлером с первого раза...
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ПавелЗзаварзин
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