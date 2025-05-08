Новому канцлеру Германии Мерцу следует 9 Мая посетить Москву, пишет Berliner Zeitung. В нынешней ситуации ему для этого потребуется немалая смелость, но именно так он покажет себя зрелым политиком, а не робким учеником Брюсселя и Вашингтона.
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