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Лучшие анекдоты про студентов. Выпуск 2

Лучшие анекдоты про студентов. Выпуск 2

Институт. Лучшие годы жизни, которые до сих пор снятся в кошмарах. Студент как собака… Глаза умные, а сказать ничего не может! — Серега, ты уже три года живешь в общаге, хотел у тебя спросить…— Закипело — бросай, всплыли — вынимай! Олег завалил экзамен по математике, но так изворотливо это отрицал, что сдал экзамен по философии.

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