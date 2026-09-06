Лучшие анекдоты про студентов. Выпуск 2

Институт. Лучшие годы жизни, которые до сих пор снятся в кошмарах. Студент как собака… Глаза умные, а сказать ничего не может! — Серега, ты уже три года живешь в общаге, хотел у тебя спросить…— Закипело — бросай, всплыли — вынимай! Олег завалил экзамен по математике, но так изворотливо это отрицал, что сдал экзамен по философии.