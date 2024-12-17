Ученые придумали шикарные браслеты для ценных кур и петухов

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) из Сергиева Посада разработали удобный и эффективный метод для определения, какая птица может дать более здоровое потомство или необходимые яйца.
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