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Царьград

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Скончался бывший полузащитник сборной: Артём Енин ушёл из жизни в 48 лет

Скончался бывший полузащитник сборной: Артём Енин ушёл из жизни в 48 лет

Артём Енин, известный полузащитник «Шинника», «Урала» и сборной России, скончался в 48 лет. Все болельщики и спортивная общественность Ярославля выражают соболезнования его родным.

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