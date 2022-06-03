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Тарпищев объяснил поражение Рублева от Чилича отсутствием вариативности

Тарпищев объяснил поражение Рублева от Чилича отсутствием вариативности

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") от представителя Хорватии Марина Чилича, передает "РБК Спорт".

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