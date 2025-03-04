Китай призвал США не использовать проблему фентанила для давления и шантажа 

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во вторник заявил Соединенным Штатам, что китайский народ никогда не боялся призраков, никогда не уступал перед запугиванием и буллингом, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии