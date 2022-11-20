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Скабелка после 1:3: «Барыс» должен играть по-другому с соперниками вроде «Амура», особенно дома»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Амуром» (1:3). «Не получилось то, что мы задумывали. Понимали, что матч довольно важный с точки зрения понимая, где мы.

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