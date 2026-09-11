Верхняя Пышма получила 6 новых автобусов на 171 пассажира

Парк общественного транспорта Верхней Пышмы увеличился на шесть новых машин. Город получил четыре автобуса ПАЗ среднего класса, рассчитанных на 59 пассажиров, а также два автобуса ЛиАЗ большого класса вместимостью 112 человек.
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