Верхняя Пышма получила 6 новых автобусов на 171 пассажира

Парк общественного транспорта Верхней Пышмы увеличился на шесть новых машин. Город получил четыре автобуса ПАЗ среднего класса, рассчитанных на 59 пассажиров, а также два автобуса ЛиАЗ большого класса вместимостью 112 человек.