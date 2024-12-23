Робот-гуманоид «Skywalker I» готов к работе в различных отраслях

Полноразмерный коммерческий робот-гуманоид, разработанный компанией из Чэнду (провинция Сычуань), скоро присоединится к нескольким производственным фирмам в качестве «сотрудника», сообщил его разработчик.
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