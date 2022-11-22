TVcenter.ru

559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильев
    Майданов прав на 100% и обсуждать поведение этого выродка больше не стоит. Его и остальных ему подобных, гнать в шею ...“Человек, который...
  • Елена Богатова
    Да уж, если он в этом возрасте так считает, то какая тварь из него получится, когда он в силу войдёт?! И главное, без...Водонаева встала ...
  • Сергей Ливанфу
    Можно ли осуждать человека что он еврей, русский или чеченец? А, то что он предатель, не только можно но и нужно не з...“Человек, который...

Роман Худяков прошелся по Лайме Вайкуле и посоветовал не пытаться усидеть на трех стульях

Роман Худяков прошелся по Лайме Вайкуле и посоветовал не пытаться усидеть на трех стульях

По словам Романа Худякова, Лайма Вайкуле высказала свое недовольство в том, что ее российские фирмы проверяются контролирующими органами.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх