Полина Диброва ответила на вопрос о расставании с миллиардером Товстиком: "Будет больно"

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала, что будет после разрыва с миллиардером Романом Товстиком.
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Красавицы -горе для глаз , если они не твои.