ИИХФ об отъезде хоккеиста "Сочи" Криштофа: мы не имеем отношения к КХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отъезд нападающего Михала Криштофа из России при действующем контракте с "Сочи", отметив, что организация одобрила его переход в "Лангнау", передает "Чемпионат".
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