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Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 сентября

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 17 сентября

В Московской области сохраняется потребность в донорах крови с первой группой, а также отрицательными резус-факторами второй и четвертой групп.

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