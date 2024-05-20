Эксперт «За рулем» вспомнил самые неожиданные версии ВАЗ-2108

В 1980-е годы во всем мире начался ренессанс кабриолетов. Версии со съемной крышей становились все более редкими в 1970-е годы в заводском исполнении и изготавливались на базе различных моделей, в том числе достаточно малобюджетных.
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