Новый большой кроссовер Xiaomi Sky Nomad N90: фото, характеристики и цена

Первый большой кроссовер Xiaomi будет продаваться под недавно созданным суббрендом Sky Nomad. Выделение этой модели под отдельную марку, возможно, связано с тем, что она не похожа на другие автомобили компании.
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