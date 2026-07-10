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The Eurasia Daily news agency

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The EU revealed the details of the lawsuit of the "best artist of Russia" to the Council of the European Union

The EU revealed the details of the lawsuit of the "best artist of Russia" to the Council of the European Union

Details of the lawsuit filed by Russian singer Polina Gagarina against the EU Council have become known, in which she demands to lift the sanctions imposed on her, exclude her from the sanctions list and cites five grounds for challenging these restrictive measures.

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