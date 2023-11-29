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TCL умерила амбиции в полупроводниковой сфере — компания свернула разработку...

TCL умерила амбиции в полупроводниковой сфере — компания свернула разработку...

TCL умерила амбиции в полупроводниковой сфере — компания свернула разработку драйверов дисплеевКитайский производитель электроники TCL закрывает дочернюю компанию, которая занималась разработкой микросхем драйверов для дисплеев.

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