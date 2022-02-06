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Myśl Polska: Варшава как второй Кабул или Конец американской оккупации Европы

Myśl Polska: Варшава как второй Кабул или Конец американской оккупации Европы

Увеличение военного контингента США в Центральной Европе лишь отчасти столь же значимо и тревожно, как присутствие корпоративных террористических подразделений, включая печально известную Blackwater на украинско-донбасской границе Их участие, а также сотрудничество с неонацистским «Азовом»*, вновь накачанным в плане личного состава и техники, может свидетельствовать о том, что, как и ожидалось, следующая итерация войны на границе будет носить скорее неофициальный, или, как его модно называть, «гибридный» характер.

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