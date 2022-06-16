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В Белом доме оценили необходимость нового пакета военной помощи для Киева

В Белом доме оценили необходимость нового пакета военной помощи для Киева

На данный момент США не видят причин для планирования еще одного дополнительного пакета военной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

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