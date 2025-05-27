В Роскачестве предупредили россиян о наказании за приготовление шашлыка на балконе

В Роскачестве напомнили россиянам, чем грозит приготовление шашлыков на балконе. Об это пишет RT. В ведомстве отметили, что в России действуют строгие правила, касающиеся мест, где разрешено готовить шашлык.
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