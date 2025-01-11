Когда лучше отдыхать в Эмиратах: назван оптимальный месяц для поездки

Российское турагентство раскрыло лучшее время для отдыха в ОАЭ — речь идет о марте. Об этом говорится в ролике «Единого центра туризма» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).