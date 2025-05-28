Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины

В ближайшее время объявят о новом раунде переговоров России и Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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