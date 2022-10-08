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Похоже, наша «Тирада» вышла в поле: ВСУ теряют связь со спутниками Starlink

Похоже, наша «Тирада» вышла в поле: ВСУ теряют связь со спутниками Starlink

Украинские войска на передовой начали терять связь со спутниками Starlink. В некоторых местах положение «катастрофическое» и доходит даже до паники.

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