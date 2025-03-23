В Госдуме предложили упростить получение пособий многодетным семьям

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Борис Чернышов обратился к заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой с инициативой упразднить на общероссийском уровне требования к нуждаемости при назначении выплат многодетным семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии