Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме предложили упростить получение пособий многодетным семьям

В Госдуме предложили упростить получение пособий многодетным семьям

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Борис Чернышов обратился к заместителю председателя Правительства Татьяне Голиковой с инициативой упразднить на общероссийском уровне требования к нуждаемости при назначении выплат многодетным семьям.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
ещё больше квартир чуркам?????????????????????
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